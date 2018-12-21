Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Fırat'ın Doğusuna Operasyon ile İlgili ) "Son Gelişmeler Bizi Bir Müddet...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Fırat'ın Doğusuna Operasyon ile İlgili ) "Son Gelişmeler Bizi Bir Müddet...

4 saat önce

IHAAW160222-SIY/21-12-2018- Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Fırat'ın doğusuna operasyon ile ilgili ) "Son gelişmeler bizi bir müddet daha beklemeye itti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Fırat'ın Doğusuna Operasyon ile İlgili )
IHAAW160222-SIY/21-12-2018

- Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Fırat'ın doğusuna operasyon ile ilgili ) "Son gelişmeler bizi bir müddet daha beklemeye itti." 21.12.2018 16: 02: 22 TSI
NNNN - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.12.2018 04:08 Kaynak: İHA

Recep Tayyip Erdoğan, Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Erdoğan'ın Adana Adayının Değişmesini İstediği, Bahçeli'nin ise Değiştirmediği Konuşuluyor FETÖ'nün Hücre Evlerinden "F" Serisi Dolar Çıktı

Tunceli'de 9 Gündür Mağarada Saklanan Teröristlerin Vurulma Görüntüleri Ortaya Çıktı Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD Askerlerini Vurmamak İçin Operasyonu Ertelediğimizi Açıkladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.12.2018 20:46:41. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Fırat'ın Doğusuna Operasyon ile İlgili ) "Son Gelişmeler Bizi Bir Müddet...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]