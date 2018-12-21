Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Fırat'ın Doğusuna Operasyon ile İlgili ) "Son Gelişmeler Bizi Bir Müddet...
4 saat önce
IHAAW160222-SIY/21-12-2018- Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Fırat'ın doğusuna operasyon ile ilgili ) "Son gelişmeler bizi bir müddet daha beklemeye itti.
IHAAW160222-SIY/21-12-2018
- Cumhurbaşkanı Erdoğan
: (Fırat'ın doğusuna operasyon ile ilgili ) "Son gelişmeler bizi bir müddet daha beklemeye itti." 21.12.2018 16: 02: 22 TSI
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Haber Yayın Tarihi : 21.12.2018 04:08 Kaynak: İHA
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