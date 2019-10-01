Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Fırat'ın doğusuna operasyon açıklaması) Bir gece ansızın gelebiliriz"
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Fırat'ın doğusuna operasyon açıklaması) Bir gece ansızın gelebiliriz"
Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 05:22 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "( Fırat'ın doğusuna operasyon açıklaması) Bir gece ansızın gelebiliriz"
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