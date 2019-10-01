Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Fırat'ın doğusuna operasyon açıklaması) Bir gece ansızın gelebiliriz"
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Fırat'ın doğusuna operasyon açıklaması) Bir gece ansızın gelebiliriz"

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Fırat'ın doğusuna operasyon açıklaması) Bir gece ansızın gelebiliriz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "( Fırat'ın doğusuna operasyon açıklaması) Bir gece ansızın gelebiliriz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Fırat'ın doğusuna operasyon açıklaması) Bir gece ansızın gelebiliriz

Recep Tayyip Erdoğan, Fırat, Politika

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 05:22 Kaynak: İHA
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