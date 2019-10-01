Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Fırat'ın doğusuna yönelik Türkiye'nin adımları) Bunların hepsinin toplam...
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Fırat'ın doğusuna yönelik Türkiye'nin adımları) Bunların hepsinin toplam açılımı nedir?
Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 04:38 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "( Fırat'ın doğusuna yönelik Türkiye'nin adımları) Bunların hepsinin toplam açılımı nedir? Bir gece ansızın gelebiliriz."
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