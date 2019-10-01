Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Fırat'ın doğusuna yönelik Türkiye'nin adımları) Bunların hepsinin toplam...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Fırat'ın doğusuna yönelik Türkiye'nin adımları) Bunların hepsinin toplam...

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Fırat'ın doğusuna yönelik Türkiye'nin adımları) Bunların hepsinin toplam açılımı nedir?

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "( Fırat'ın doğusuna yönelik Türkiye'nin adımları) Bunların hepsinin toplam açılımı nedir? Bir gece ansızın gelebiliriz."

Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye, Fırat, Politika

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 04:38 Kaynak: AA
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