Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Fırat'ın doğusunda Amerika ile) Şu anda karşılıklı olarak...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Fırat'ın doğusunda Amerika ile) Şu anda karşılıklı olarak helikopterlerimiz hep birlikte lojistik olarak bir hava harekatı yürütüyorlar.
Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 02:28 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "( Fırat'ın doğusunda Amerika ile) Şu anda karşılıklı olarak helikopterlerimiz hep birlikte lojistik olarak bir hava harekatı yürütüyorlar. Burada terör örgütü PYD/YPG bunlara karşı Amerika'nın tavrını çok önemsiyoruz. İstediğimiz tavır var mı? Şu anda istediğimiz tavır yok."
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