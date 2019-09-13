Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Fırat'ın doğusunda Amerika ile) Şu anda karşılıklı olarak...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Fırat'ın doğusunda Amerika ile) Şu anda karşılıklı olarak...

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Fırat'ın doğusunda Amerika ile) Şu anda karşılıklı olarak helikopterlerimiz hep birlikte lojistik olarak bir hava harekatı yürütüyorlar.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "( Fırat'ın doğusunda Amerika ile) Şu anda karşılıklı olarak helikopterlerimiz hep birlikte lojistik olarak bir hava harekatı yürütüyorlar. Burada terör örgütü PYD/YPG bunlara karşı Amerika'nın tavrını çok önemsiyoruz. İstediğimiz tavır var mı? Şu anda istediğimiz tavır yok."

Amerika Birleşik Devletleri, Recep Tayyip Erdoğan, Fırat, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 02:28 Kaynak: AA
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