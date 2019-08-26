Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Fırat'ın doğusundaki meseleyi hal yoluna koyuyoruz.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Fırat'ın doğusundaki meseleyi hal yoluna koyuyoruz.

22 dakika önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Fırat'ın doğusundaki meseleyi hal yoluna koyuyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Fırat'ın doğusundaki meseleyi hal yoluna koyuyoruz. Oyalanmaya çalışılırsak tüm hazırlıklarımız tamamdır, kendi planlarımızı hayata geçiririz"

"Bizim medeniyetimiz bir fetih medeniyetidir"

"Fırat'ın doğusundaki meseleyi hal yoluna koyuyoruz. Bu hususta da önceliğimiz diplomasidir. İsteğimiz dışında bir yola zorlanırsak, oyalanmaya çalışılırsak tüm hazırlıklarımız tamamdır, kendi planlarımızı hayata geçiririz"

"Çok yakında kara birliklerimizin bölgeye girmesini bekliyoruz"

Recep Tayyip Erdoğan, Fırat, Politika

Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 02:06 Kaynak: İHA
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