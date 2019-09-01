Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Fırat'ın doğusundaki terör yuvalarını da temizlikte kararlıyız"
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Fırat'ın doğusundaki terör yuvalarını da temizlikte kararlıyız"

14 saat önce

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Konya İl Başkanlığı tarafından düzenlenen akşam yemeğine katılarak konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Konya İl Başkanlığı tarafından düzenlenen akşam yemeğine katılarak konuşma yaptı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gündemimizde Fırat'ın doğusu var. Fırat'ın doğusundaki terör yuvalarını da temizlikte kararlıyız."

Erdoğan: "Hiç kimse sandıktan çıkan iradeyi terör baronlarına peşkeş çekemez." diye konuştu.

Erdoğan: "Hiçbir devlet, belediyenin teröristlerin arka bahçesi haline dönüşmesini eli kolu bağlı izlemez."

Cumhurbaşkanı, Fırat, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.09.2019 08:48 Kaynak: AA
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