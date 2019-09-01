Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Fırat'ın doğusundaki terör yuvalarını da temizlikte kararlıyız"

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Konya İl Başkanlığı tarafından düzenlenen akşam yemeğine katılarak konuşma yaptı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gündemimizde Fırat'ın doğusu var. Fırat'ın doğusundaki terör yuvalarını da temizlikte kararlıyız."

Erdoğan: "Hiç kimse sandıktan çıkan iradeyi terör baronlarına peşkeş çekemez." diye konuştu.

Erdoğan: "Hiçbir devlet, belediyenin teröristlerin arka bahçesi haline dönüşmesini eli kolu bağlı izlemez."