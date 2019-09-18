Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Fırat'ın doğusunu güvenli hale getirmek suretiyle buraya güvenli bölgenin...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Fırat'ın doğusunu güvenli hale getirmek suretiyle buraya güvenli bölgenin...

18 dakika önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Fırat'ın doğusunu güvenli hale getirmek suretiyle buraya güvenli bölgenin derinliğine bağlı olarak 2 ile 3 milyon arasında halen ülkemizde ve Avrupa'da yaşayan Suriyeli sığınmacıyı iskan edebiliriz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Fırat'ın doğusunu güvenli hale getirmek suretiyle buraya güvenli bölgenin derinliğine bağlı olarak 2 ile 3 milyon arasında halen ülkemizde ve Avrupa'da yaşayan Suriyeli sığınmacıyı iskan edebiliriz."

Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa, Fırat, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 12:22 Kaynak: AA
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