Cumhurbaşkanı erdoğan: fırat'ın doğusunu terör örgütlerinden temizlemeye hazırlanıyoruz (1)
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'de Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları Zirvesi'nde konuştu.
Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 12:32 Kaynak: DHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, ABD'de Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları Zirvesi'nde konuştu. Erdoğan, burada yaptığı konuşmada " İdlib
'de süküneti korumak için diplomatik gayretlerimizi sürdürüyoruz. Suriye
'de terörden temizlediğimiz bölgelerde okulları hastaneleri, altyapı ve üstyapıyı yeniden ayağa kaldırıyoruz. Şimdi aynı amaçla Fırat
'ın doğusunu terör örgütlerinden temizlemeye hazırlanıyoruz" dedi.
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