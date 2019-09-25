Cumhurbaşkanı erdoğan: fırat'ın doğusunu terör örgütlerinden temizlemeye hazırlanıyoruz (1)

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriyeli sığınmacılar için 40 milyar dolar harcama yapıldığını açıkladı

İran'dan Aramco saldırısı açıklaması: Tesislerde tamir edilecek hiçbir şey kalmazdı