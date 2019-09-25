Cumhurbaşkanı erdoğan: fırat'ın doğusunu terör örgütlerinden temizlemeye hazırlanıyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'de Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları Zirvesi'nde konuştu. Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, " İdlib'de süküneti korumak için diplomatik gayretlerimizi sürdürüyoruz. Suriye'de terörden temizlediğimiz bölgelerde okulları hastaneleri, altyapı ve üstyapıyı yeniden ayağa kaldırıyoruz. Şimdi aynı amaçla Fırat'ın doğusunu terör örgütlerinden temizlemeye hazırlanıyoruz" dedi.