Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarıyla başlattığımız süreci inşallah...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarıyla başlattığımız süreci inşallah...

2 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarıyla başlattığımız süreci inşallah çok yakında farklı bir aşamaya geçireceğiz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarıyla başlattığımız süreci inşallah çok yakında farklı bir aşamaya geçireceğiz."
Recep Tayyip Erdoğan, Fırat, Politika

Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 12:54 Kaynak: AA
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