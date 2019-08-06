Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı ile başlattığımız süreci çok yakın bir zamanda...
2 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı ile başlattığımız süreci çok yakın bir zamanda farklı bir aşamaya geçireceğiz.
Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 12:59 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Fırat
Kalkanı ve Zeytin
Dalı ile başlattığımız süreci çok yakın bir zamanda farklı bir aşamaya geçireceğiz." - ANKARA
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