Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarıyla başlattığımız süreci farklı bir...
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11. Büyükelçiler Konferansı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 11. Büyükelçiler Konferansı'nda konuştu.
Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 01:41 Kaynak: AA
11. Büyükelçiler Konferansı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi
'nde 11. Büyükelçiler Konferansı'nda konuştu. (3)
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "NATO müttefikimiz ve stratejik ortağımız ABD'den gerçek bir müttefike yaraşır adımlar atmasını bekliyoruz."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Güney sınırımızda adeta kanser hücresi gibi büyüyen, müttefiklerimizin ağır silahları ile büyütülen yapı ortadan kalkmadıkça Türkiye
kendini emniyette hissedemez."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Fırat
Kalkanı ve Zeytin
Dalı harekatlarıyla başlattığımız süreci inşallah çok yakında farklı bir aşamaya geçireceğiz."
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