Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Fırsatçılara Hiç Bir Zaman Fırsat Vermedik, Vermeyeceğiz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Fırsatçılara Hiç Bir Zaman Fırsat Vermedik, Vermeyeceğiz"

1 saat önce

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması GİRESUN - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Giresun Valilik Meydanı'nda halka hitap etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması GİRESUN - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Giresun Valilik Meydanı'nda halka hitap etti. -8-

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 04:56 Kaynak: AA

Giresun, Türkiye, Recep Tayyip Erdoğan, Yenikadinda Gösterme, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Erdoğan'dan HDP'li Sezai Temelli'ye Sert Tepki: Sen Türkiye'yi Terk Et Sığınakta Yakalan Üst Düzey DHKP/C'lilerin, Delikten Çıkarıldığı Anların Görüntüsü Ortaya Çıktı

İstanbul Havalimanı'nın Otoparkları, 7 Nisan'a Kadar Ücretsiz Olacak Son Dakika! Trump'ın Damadı Erdoğan'la Görüşmek İçin Ankara'ya Geliyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.2.2019 18:27:54. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Fırsatçılara Hiç Bir Zaman Fırsat Vermedik, Vermeyeceğiz"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]