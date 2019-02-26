Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Fırsatçılara Hiç Bir Zaman Fırsat Vermedik, Vermeyeceğiz"
1 saat önce
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması GİRESUN - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Giresun Valilik Meydanı'nda halka hitap etti.
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Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 04:56 Kaynak: AA
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