Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Fitnenin egemen olduğu yerden ne hayır ne bereket çıkar"
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Fitnenin egemen olduğu yerden ne hayır ne bereket çıkar"

1 saat önce

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın salona gelişi Salondaki katılımcılardan görüntüler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Kızılcahamam'daki 29.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın salona gelişi

Salondaki katılımcılardan görüntüler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Kızılcahamam'daki 29. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nın kapanış konuşmasını yaptı. (1)

Erdoğan: "(AK Parti kampı) Buradaki çalışmalarımızda şunu gördüm; fitne bayağı egemen. Fitnenin egemen olduğu yerden de ne hayır ne bereket çıkar."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Fitnenin egemen olduğu yerden ne hayır ne bereket çıkar

Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Kızılcahamam, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.10.2019 02:40 Kaynak: AA
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