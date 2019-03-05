Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Fiyat Artışları) 31 Mart'a Kadar Bu İş Düzene Girdi Girdi, Girmedi Yeni...
23 dakika önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Fiyat artışları) 31 Mart'a kadar bu iş düzene girdi girdi, girmedi yeni planlamamız var. O adımları atacağız."
Cumhurbaşkanı Erdoğan
: "(Fiyat artışları) 31 Mart'a kadar bu iş düzene girdi girdi, girmedi yeni planlamamız var. O adımları atacağız."
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Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 06:27 Kaynak: AA
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