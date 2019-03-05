Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Fiyat Artışları) 31 Mart'a Kadar Bu İş Düzene Girdi Girdi, Girmedi Yeni...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Fiyat Artışları) 31 Mart'a Kadar Bu İş Düzene Girdi Girdi, Girmedi Yeni...

23 dakika önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Fiyat artışları) 31 Mart'a kadar bu iş düzene girdi girdi, girmedi yeni planlamamız var. O adımları atacağız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Fiyat artışları) 31 Mart'a kadar bu iş düzene girdi girdi, girmedi yeni planlamamız var. O adımları atacağız."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 06:27 Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Güncel
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