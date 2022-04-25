Cumhurbaşkanı Erdoğan: Fiyatları sebepsizce artıranlara en küçük acıma göstermeyeceğiz - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Fiyatları sebepsizce artıranlara en küçük acıma göstermeyeceğiz

25.04.2022 23:35
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Fiyatları sebepsizce artıranlara en küçük acıma göstermeyeceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Fiyatları sebepsizce artıranlara en küçük acıma göstermeyeceğizCUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "Aldığımız tedbirlerle kurun istikrarını sağlamış olsak da, bu süreçte yükselen kurun fiyatlar üzerindeki artışı kalıcı olmuştur.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Fiyatları sebepsizce artıranlara en küçük acıma göstermeyeceğiz

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "Aldığımız tedbirlerle kurun istikrarını sağlamış olsak da, bu süreçte yükselen kurun fiyatlar üzerindeki artışı kalıcı olmuştur. Bundan sonra milletimizin temel ihtiyaç ürünlerinin fiyatlarını sebepsizce artıranlara en küçük acıma, müsamaha göstermeyeceğimizi buradan açıkça ifade ediyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Küllliyesi'nde düzenlene Kabine Toplantısı sonrasında açıklamalarda bulundu. Erdoğan, doğalgaz ve elektrik başta olmak üzere  ortaya çıkan fiyat artışlarının can yakıcı düzeyde olduğunun farkında olduklarını söyleyerek, "Aldığımız tedbirlerle kurun istikrarını sağlamış olsak da, bu süreçte yükselen kurun fiyatlar üzerindeki artışı kalıcı olmuştur. Bundan sonra milletimizin temel ihtiyaç ürünlerinin fiyatlarını sebepsizce artıranlara en küçük acıma, müsamaha göstermeyeceğimizi buradan açıkça ifade ediyorum. Sadece fiyat artılşarındaki mücadeleyle yetinmiyoruz. Desteğe ihtiyac duyan bütün vatandaşlarımızın yanındayız. Ayrıca engelli, yaşlı, dul, yetim şehit yakını gibi kesimlere yönelik özel desteklerimiz var. Ramazanda 1,5 milyar lira tutarındaki yaşlı ve engelli vatandaşlarımızın maaşlarını cuma günü ödeyeceğiz. 15 milyar liralık sosyal yardımla ilgili çalışmaların da sonuna gelmiş durumdayız. Yakında harekete geçeceğiz. Asıl olan her insanımıza huzurlu bir aile ortamı, can ve mal güvenliğinden emin olacağı güvenli iklim, sağlık hizmetlerine kesintisiz ve ücretsiz ulaşma imkanı, çalışacağı bir iş ve ulaşımdan enerjiye kadar her alanda günümüz ihtiyaçlarına uygun temel altyapıyı sağlamaktır. Basit hesapların ürünü, bu kutlu yürüyüşü akamete uğratamayacak" diye konuştu.

'ENFLASYONU YENECEĞİZ'Cumhurbaşkanı Erdoğan, herkesin 2023 için kendine göre bir hesabı olduğunu ancak asıl önemli olanın milletin iradesi ve sözü olduğunu kaydederek şöyle konuştu: "Geçtiğimiz 20 yılda ülkemizi içerde ve dışarda nice badirelerden, nice sinsi tezgahlardan uzaklaştırmak için gereken her adımı bu gaye ile attık. Milletimizin akıl, vicdan, ahlak, sağduyulu her ferdi ülkemizin nerden nereye geldiğini iyi biliyor. Sabredersek, azmedersek, sağlam durursak bu yolun sonu Cumhuriyetimizi kuran Gazi Mustafa Kemal'in muasır medeniyetin üstü diye tarif ettiği büyük ve güçlü Türkiye'ye çıkıyor. Artık bu kısır döngüyü kırmakta kararlıyız. Herkesin 2023 için kendine göre bir hesabı var. Ama unutulmamalıdır ki asıl önemli olan milletin iradesi, milletin sözüdür. Artık tüm bu emeklerin karşılığını alma, hasadını yapma vaktinin eşiğindeyiz. Ülkemizi vesayetin zincirlerinden kurtardık, enflasyonu da yeneceğiz. Hayat pahalılığının da üstesinden geleceğiz. Ülkemizi terör örgütlerinin pençesinden kurtardık, çarşı pazardaki ateşi de söndüreceğiz."'ABD BAŞKANININ İFADELERİNİ, ÜZERİNDE DURMAYA DEĞER BİLE GÖRMÜYORUZ'Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birinci Dünya Savaşı devam ederken Anadolu'daki Ermenilerin Batının kışkırtmasıyla Müslüman köylerine saldırdığını söyleyerek şöyle konuştu:

"Birinci Dünya Harbi, yani 600 asırlık bir cihan devletinin varlık yokluk savaşı devam ederken, Anadolu'daki Ermeniler yabancı devletlerin kışkırtması ve donatmasıyla isyan başlatıp Müslüman ahaliye saldırdılar. Ülkemizin dört bir yanında Ermeni çetelerin yaptığı katliamların sergiledikleri zalimliklerin hatıraları hala canlıdır. Ermeni propagandası saçma sapan rakamlar ifade etse de Anadolu'da hayatını kaybeden Ermeniler'in katbekat fazlası Mülsüman'ı bu çeteler tarafından hunharca şehit edildiği bir gerçektir. Tek bir sivilin öldürülmesi bile trajedidir. Birinci Dünya Savaşı'nda hayatını kaybeden Osmanlı Ermenileri için üzüntülerimizi bildiriyoruz. Ancak tarihin ve onun ilmiyle uğraşan tarihçilerin yapması gereken bir tartışmanın ülke içi ve dışında siyasi çekişmelerin mezesi haline dönüşmesine asla rıza göstermedik, göstermeyeceğiz. Çeşitli ülkelerin yönetimleri tarafından tanınan güya Ermeni iddialarının bizim nezdimizde hiçbir hükmü yoktur. ABD Başkanının ifadelerini bu şekilde görüyor ve üzerinde durmaya değer bile duymuyoruz. Biden, önce Ermenilerle olan bu tarihi  iyi öğrenmesi lazım. Bunları bilmeden kalkıp Türkiye'ye meydan okumaya kalkmasını bizim bağışlamamız mümkün değil. Ülkemizde yaşayan Ermeni vatandaşlarının bu siyasi istismardan rahatsız olduklarını biliyoruz. Bu yüce kurumda sergilenmesini de açık bir ihanet olarak görüyoruz."

YORUMLAR
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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan: Fiyatları sebepsizce artıranlara en küçük acıma göstermeyeceğiz - Son Dakika


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