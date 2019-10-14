Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı erdoğan, fransa cumhurbaşkanı macron ile görüştü
Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı erdoğan, fransa cumhurbaşkanı macron ile görüştü

Cumhurbaşkanı erdoğan, fransa cumhurbaşkanı macron ile görüştü

59 dakika önce

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanı erdoğan, fransa cumhurbaşkanı macron ile görüştü, System.String[]

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile telefonda görüştü.

İletişim Başkanlığı'ndan görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Macron'a Barış Pınarı Harekatı'nın amaçlarını anlatttığı belirterek, " Suriye'nin kuzeyindeki PKK- YPG ve DEAŞ terörünün Türkiye'nin güvenliği ve Suriye'nin toprak bütünlüğü için oluşturduğu tehdide işaret etmiş, harekatın bölgesel ve küresel barış ve istikrara sunacağı katkılara değinmiştir" ifadelerine yer verildi.


Recep Tayyip Erdoğan, Emmanuel Macron, Cumhurbaşkanı, Fransa, Politika

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 10:53 Kaynak: DHA
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