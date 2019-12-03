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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Almanya ve İngiltere başbakanlarının...
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Almanya ve İngiltere başbakanlarının katılımıyla Suriye konulu Dörtlü Zirve, Londra'da başladı. Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 06:40 Kaynak: AA
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