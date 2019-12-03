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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Almanya ve İngiltere başbakanlarının...

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Almanya ve İngiltere başbakanlarının katılımıyla yapılan Suriye konulu Dörtlü Zirve sona erdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Almanya ve İngiltere başbakanlarının..., System.String[]

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Almanya ve İngiltere başbakanlarının katılımıyla yapılan Suriye konulu Dörtlü Zirve sona erdi.

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Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 07:30 Kaynak: AA
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