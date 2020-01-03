Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'la görüştü! Libya ve Suriye konuşuldu - Son Dakika

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Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'la görüştü! Libya ve Suriye konuşuldu
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile telefonda görüştü. Görüşmenin, Fransa Cumhurbaşkanı Macron tarafından talep edildiği belirtildi. Gerçekleştirilen görüşmede Libya ve Suriye başta olmak üzere bölgesel gelişmeler ele alındı. Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 06:26 Kaynak: AA
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