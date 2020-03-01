Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüştü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüştü - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüştü

1 saat önce

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüştü, System.String[]

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile telefonda görüştü. Görüşmede, İdlib başta olmak üzere Suriye krizi, mülteci meselesi, Türkiye- Fransa ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, İdlib başta olmak üzere Suriye krizi, mülteci meselesi, Türkiye- Fransa ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı. Yapılan açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanımız, İdlib'deki birliklerimize yönelik menfur saldırının bedelinin rejim unsurlarına en ağır şekilde ödetildiğini ifade etmiştir. Sayın Cumhurbaşkanımız, NATO'da İttifak dayanışmasını sadece söylemde değil eylem düzeyinde de açık ve somut bir şekilde görmek istediklerini dile getirmiştir. Suriye'de rejimin saldırıları durdurulmadığı sürece insani krizin derinleşeceğini belirten Sayın Cumhurbaşkanımız, Türkiye'nin Suriye sınırındaki mülteci baskısının doğal olarak Avrupa'yla olan sınırlarını da zorlamaya başladığına işaret etmiştir" denildi.

'SOMUT ÇÖZÜM ÖNERİLERİ VE DESTEKLER BEKLİYORUZ'

Erdoğan'ın, mülteciler konusunda Avrupa Birliği ve üye ülkeler başta olmak üzere uluslararası toplumun yükümlülüklerine riayet etmesi, adil yük ve sorumluluk paylaşımıyla Türkiye'ye destek vermesi gerektiğini belirttiği açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Sayın Cumhurbaşkanımız, Türkiye'nin 4 milyon mülteciye ev sahipliği yaptığını, 1,5 milyon mültecinin de şu anda sınırlarımıza dayandığını belirterek, bütün bölgenin ortak sorunu olan yerlerinden edilmiş Suriyeliler için Fransa'dan ve Avrupa'dan somut çözüm önerileri ve destekler beklediklerini ifade etmiştir."

Haber:  Fatih POYRAZ/ ANKARA,


Recep Tayyip Erdoğan, Emmanuel Macron, Cumhurbaşkanı, Fransa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.03.2020 02:00 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen Ruhani'den Rusya'sız zirve teklifi
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İdlib mesajı: Türkiye, tarihi ve hayati bir mücadele içinde Son Dakika: Donald Trump: Türkiye'nin Patriot füze talebiyle ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan ile konuşuyoruz PSG, Dijon'u sahasında 4-0 mağlup etti

Son Dakika Haberleri
00:00 Seda Sayan, oğlu Oğulcan Engin'in yeni ilişkisi hakkında konuştu: Çok yakışıyorlar
17:42 Erkan Kolçak Köstendil: Bir anne hüngür hüngür ağlayarak kulise geldi
17:42 Celil Nalçakan: Nefes almaya utanıyorum!
17:18 Sizce geçtiğimiz haftaya damga vuran magazin olayı hangisi?
17:03 İZDOB, "Carmen" balesinin dünya prömiyerini yapacak

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.03.2020 03:25:49. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]