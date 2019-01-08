Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Fransa'da Sarı Yeleklilerin İçlerinde PKK Var. Acaba Bunu İncelediler mi...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Fransa'da Sarı Yeleklilerin İçlerinde PKK Var. Acaba Bunu İncelediler mi...

40 dakika önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Fransa'da sarı yeleklilerin içlerinde PKK var. Acaba bunu incelediler mi araştırdılar mı? Biz buradan biliyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Fransa'da sarı yeleklilerin içlerinde PKK var. Acaba bunu incelediler mi araştırdılar mı? Biz buradan biliyoruz. Yarın diğer ülkelerde de aynısı olacak"

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 01:03 Kaynak: AA

PKK, Recep Tayyip Erdoğan, Fransa, Politika
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