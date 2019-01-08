Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Fransa'da Sarı Yeleklilerin İçlerinde PKK Var. Acaba Bunu İncelediler mi...
40 dakika önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Fransa'da sarı yeleklilerin içlerinde PKK var. Acaba bunu incelediler mi araştırdılar mı? Biz buradan biliyoruz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Fransa'da sarı yeleklilerin içlerinde PKK var. Acaba bunu incelediler mi araştırdılar mı? Biz buradan biliyoruz. Yarın diğer ülkelerde de aynısı olacak"
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Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 01:03 Kaynak: AA
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