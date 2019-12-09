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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Fransa, dışarıyla uğraşmaktan kendi iç sorunlarıyla meşgul olmaya vakit...
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Fransa, dışarıyla uğraşmaktan kendi iç sorunlarıyla meşgul olmaya vakit bulamıyor.
Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 10:10 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Fransa, dışarıyla uğraşmaktan kendi iç sorunlarıyla meşgul olmaya vakit bulamıyor."
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