Son Dakika › Güncel › Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Fransa'nın Suriye'de bulunması) Senin orada bulunmaya hak ve selahiyetin... - Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Fransa'nın Suriye'de bulunması) Senin orada bulunmaya hak ve selahiyetin...
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Fransa'nın Suriye'de bulunması) Senin orada bulunmaya hak ve selahiyetin yok. Seni rejim de davet etmiş değil."
Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 04:04 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Erdoğan: "( Fransa'nın Suriye'de bulunması) Senin orada bulunmaya hak ve selahiyetin yok. Seni rejim de davet etmiş değil."
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Macron'a tepki: Beyin ölümünü kontrol ettir Son dakika: Fransa, Türkiye'nin Paris Büyükelçisi'ni Dışişleri Bakanlığı'na çağıracak Cumhurbaşkanı Erdoğan, tezkeresine 10 gün kalan askere kalem hediye etti Meteoroloji'den yurt geneline uyarı: Sağanak ve kar yağışı bekleniyor