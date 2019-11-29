Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Fransa'nın Suriye'de bulunması) Senin orada bulunmaya hak ve selahiyetin...
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Fransa'nın Suriye'de bulunması) Senin orada bulunmaya hak ve selahiyetin... - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Fransa'nın Suriye'de bulunması) Senin orada bulunmaya hak ve selahiyetin...

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Fransa'nın Suriye'de bulunması) Senin orada bulunmaya hak ve selahiyetin yok. Seni rejim de davet etmiş değil."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Erdoğan: "( Fransa'nın Suriye'de bulunması) Senin orada bulunmaya hak ve selahiyetin yok. Seni rejim de davet etmiş değil."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Fransa'nın Suriye'de bulunması) Senin orada bulunmaya hak ve selahiyetin...

Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Suriye, Fransa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 04:04 Kaynak: AA
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