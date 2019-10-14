Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransız mevkidaşı Macron'la telefonda görüştü
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransız mevkidaşı Macron'la telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransız mevkidaşı Macron'la telefonda görüştü

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransız mevkidaşı Macron'la telefonda görüştü, System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransız mevkidaşı Emmanuel Macron ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde Macron'a Barış Pınarı Harekatı'nın amaçlarını anlattı. Suriye'nin kuzeyindeki PKK- YPG ve DEAŞ terörünün Türkiye'nin güvenliği ve Suriye'nin toprak bütünlüğü için oluşturduğu tehdide işaret eden Erdoğan, harekatın bölgesel ve küresel barış ve istikrara sunacağı katkılara değindi.

(İHA)

Emmanuel Macron, Cumhurbaşkanı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 10:30 Kaynak: İHA
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