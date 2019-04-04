Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fuat Oktay ile Görüşüyor
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Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Güven USTA / İstanbul DHA Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, öğleden sonra Üsküdar Kısıklı'daki konutundan ayrılarak Beylerbeyi Sarayı'na gitti.
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Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 05:12 Kaynak: DHA
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