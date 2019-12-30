Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Fuat Sezgin hocamızın İslam, bilim ve teknoloji tarihine yaptığı katkıların... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Fuat Sezgin hocamızın İslam, bilim ve teknoloji tarihine yaptığı katkıların... - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Fuat Sezgin hocamızın İslam, bilim ve teknoloji tarihine yaptığı katkıların...

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Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi ve katılımcılardan görüntüler Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kürsüye çıkması Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde TÜBİTAK...

Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi ve katılımcılardan görüntüler

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kürsüye çıkması

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde TÜBİTAK ve TÜBA Bilim Ödülleri'nde konuştu. (1)

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Fuat Sezgin hocamızın İslam, bilim ve teknoloji tarihine yaptığı katkıların...

Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye, Beştepe, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 03:08 Kaynak: AA
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