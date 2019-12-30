Son Dakika › Güncel › Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Fuat Sezgin hocamızın İslam, bilim ve teknoloji tarihine yaptığı katkıların... - Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Fuat Sezgin hocamızın İslam, bilim ve teknoloji tarihine yaptığı katkıların...
6 saat önce
Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi ve katılımcılardan görüntüler Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kürsüye çıkması Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde TÜBİTAK...
Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 03:08 Kaynak: AA
Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi ve katılımcılardan görüntüler
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kürsüye çıkması
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde TÜBİTAK ve TÜBA Bilim Ödülleri'nde konuştu. (1)
Son Dakika 2019'un 11 ayında Türkiye'ye 48 milyonu aşkın turist geldi Yerli otomobile Ahıska Türkleri de talip oldu Yerli otomobil özellikleriyle araba piyasasının en iyilerine rakip oldu QRAS Giyim'in kurucusu Sümeyra Teymur'dan kadın girişimcilere altın değerinde tavsiyeler