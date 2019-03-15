Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Futbolcu Mesut Özil'i Kabul Etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Futbolcu Mesut Özil'i Kabul Etti

32 dakika önce

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil ve nişanlısını kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Futbolcu Mesut Özil'i Kabul Etti, System.String[]
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil ve nişanlısını kabul etti.

Erdoğan, Atatürk Havalimanı'nda kabul ettiği Özil ve nişanlısı Amine Gülşe ile bir süre görüştü.

Kabulde, Özil, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a nikah davetiyesini verdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 09:51 Kaynak: AA

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