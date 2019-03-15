Cumhurbaşkanı Erdoğan, Futbolcu Mesut Özil'i Kabul Etti

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil ve nişanlısını kabul etti.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil ve nişanlısını kabul etti.



Erdoğan, Atatürk Havalimanı'nda kabul ettiği Özil ve nişanlısı Amine Gülşe ile bir süre görüştü.



Kabulde, Özil, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a nikah davetiyesini verdi.

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