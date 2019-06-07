Cumhurbaşkanı Erdoğan, futbolcu Mesut Özil'in nikah şahidi oldu
17 dakika önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan, futbolcu Mesut Özil'in nikah şahidi oldu Cumhurbaşkanı Erdoğan, futbolcu Mesut Özil ile Türkiye güzeli Amine Gülşe'nin düğün törenine katıldı İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk asıllı dünyaca ünlü futbolcu Mesut Özil ile Türkiye güzeli Amine Gülşe'nin...
Cumhurbaşkanı Erdoğan
Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 09:26 Kaynak: İHA
, futbolcu Mesut Özil
'in nikah şahidi
oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, futbolcu Mesut Özil ile Türkiye
güzeli Amine Gülşe
'nin düğün törenine katıldı İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, Türk asıllı dünyaca ünlü futbolcu Mesut Özil ile Türkiye güzeli Amine Gülşe'nin düğün törenine katılarak nikah şahitliği yaptı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, saat 20.00 sıralarında Kısıklı
'daki konutundan çıkarak Beşiktaş
'ta bir otele geldi. Erdoğan, Türk asıllı dünyaca ünlü futbolcu Mesut Özil ile Türkiye güzeli Amine Gülşe'nin düğün törenine katıldı. Erdoğan çiftin nikah şahitliğini yaptı. Nikah töreninin ardından çifti tebrik eden Erdoğan otelden ayrılarak Kısıklı'daki konutuna gitti.
Mesut Özil, Amine Gülşe'yi evinden davul zurna eşliğinde aldı
Mesut Özil ve Amine Gülşe mutluluğa adım adım ilerliyor
Mesut Özil ile Amine Gülşe dünyaevine girdi!
Son ankette Binali Yıldırım öne geçti