Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, futbolcu Mesut Özil'in nikah şahidi oldu
Son Dakika Genel Haber

Cumhurbaşkanı Erdoğan, futbolcu Mesut Özil'in nikah şahidi oldu

17 dakika önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan, futbolcu Mesut Özil'in nikah şahidi oldu Cumhurbaşkanı Erdoğan, futbolcu Mesut Özil ile Türkiye güzeli Amine Gülşe'nin düğün törenine katıldı İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk asıllı dünyaca ünlü futbolcu Mesut Özil ile Türkiye güzeli Amine Gülşe'nin...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, futbolcu Mesut Özil'in nikah şahidi oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, futbolcu Mesut Özil ile Türkiye güzeli Amine Gülşe'nin düğün törenine katıldı İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk asıllı dünyaca ünlü futbolcu Mesut Özil ile Türkiye güzeli Amine Gülşe'nin düğün törenine katılarak nikah şahitliği yaptı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, saat 20.00 sıralarında Kısıklı'daki konutundan çıkarak Beşiktaş'ta bir otele geldi. Erdoğan, Türk asıllı dünyaca ünlü futbolcu Mesut Özil ile Türkiye güzeli Amine Gülşe'nin düğün törenine katıldı. Erdoğan çiftin nikah şahitliğini yaptı. Nikah töreninin ardından çifti tebrik eden Erdoğan otelden ayrılarak Kısıklı'daki konutuna gitti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, futbolcu Mesut Özil'in nikah şahidi oldu
Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 09:26 Kaynak: İHA
Mesut Özil, Genel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Mesut Özil, Amine Gülşe'yi evinden davul zurna eşliğinde aldı Mesut Özil ve Amine Gülşe mutluluğa adım adım ilerliyor Mesut Özil ile Amine Gülşe dünyaevine girdi! Son ankette Binali Yıldırım öne geçti

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.6.2019 21:43:22. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, futbolcu Mesut Özil'in nikah şahidi oldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]