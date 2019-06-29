Cumhurbaşkanı Erdoğan G20'de
1 saat önce
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın G20 Liderler Zirvesi kapsamında ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmesi başladı.
Türkiye
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 07:27 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın G20 Liderler Zirvesi kapsamında ABD Başkanı Donald Trump
ile görüşmesi başladı.
Erdoğan'ın, zirvenin yapıldığı INTEX Osaka Fuar Merkezi'ndeki temasları kapsamında ikili görüşmeleri devam ediyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, ABD Başkanı Trump ile TSİ 07.14'te başlayan görüşmesi basına kapalı devam ediyor.
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