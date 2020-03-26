Cumhurbaşkanı Erdoğan G20 Liderler Olağanüstü Zirvesi'ne video konferansla katıldı - Son Dakika

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Cumhurbaşkanı Erdoğan G20 Liderler Olağanüstü Zirvesi'ne video konferansla katıldı
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan G20 Liderler Olağanüstü Zirvesi'ne video konferansla katıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan G20 Liderler Olağanüstü Zirvesi'ne video konferansla katıldı
Haber Yayın Tarihi: 26.03.2020 07:37 Kaynak: İHA
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