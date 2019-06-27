Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan G20 Liderler Zirvesi için Japonya'da
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Cumhurbaşkanı Erdoğan G20 Liderler Zirvesi için Japonya'da

40 dakika önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere Japonya'nın Osaka şehrine geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan G20 Liderler Zirvesi için Japonya'da, System.String[]
Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere Japonya'nın Osaka şehrine geldi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 09:08 
Recep Tayyip Erdoğan, Japonya, Ekonomi
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