Cumhurbaşkanı Erdoğan G20 Liderler Zirvesi için Japonya'da
40 dakika önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere Japonya'nın Osaka şehrine geldi.
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 09:08
Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere Japonya
'nın Osaka şehrine geldi.
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