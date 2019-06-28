Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'nde
1 saat önce
- Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gelişi Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi için Japonya'da Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, zirvenin gerçekleştirileceği INTEX Osaka Fuar Merkezi geldi.
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 05:27 Kaynak: AA
- Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gelişi Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi için Japonya
'da Türkiye
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, zirvenin gerçekleştirileceği INTEX Osaka Fuar Merkezi geldi.
Erdoğan'ın Japonya'da katıldığı çay seremonisinde ilginç anlar
BM, FETÖ okullarının Türkiye Maarif Vakfı'na devredilmesini resmen tanıdı
Ekrem İmamoğlu'nun 2012 yılında attığı mesaj sosyal medyada gündem oldu!
Tekstil fabrikasında korkutan patlama! Belediyeden vatandaşlara "Evlerinizi terk edin" çağrısı