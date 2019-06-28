Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'nde (2)
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'nde (2)

1 saat önce

- Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gelişi ve Japonya Başbakanı Abe'yle tokalaşması Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi için Japonya'da Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, zirvenin gerçekleştirileceği INTEX Osaka Fuar Merkezi geldi.

- Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gelişi ve Japonya Başbakanı Abe'yle tokalaşması Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi için Japonya'da
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, zirvenin gerçekleştirileceği INTEX Osaka Fuar Merkezi geldi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'nde (2)
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 05:39 Kaynak: AA
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