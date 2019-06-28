Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'nde (2)
1 saat önce
- Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gelişi ve Japonya Başbakanı Abe'yle tokalaşması Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi için Japonya'da Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, zirvenin gerçekleştirileceği INTEX Osaka Fuar Merkezi geldi.
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 05:39 Kaynak: AA
- Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gelişi ve Japonya
Başbakanı Abe'yle tokalaşması Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi için Japonya'da Türkiye
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, zirvenin gerçekleştirileceği INTEX Osaka Fuar Merkezi geldi.
Brezilya Cumhurbaşkanı'nın filosunda görevli asker 39 kilo kokainle yakalandı
Erdoğan'ın Japonya'da katıldığı çay seremonisinde ilginç anlar
Rotasyon mağduru MEB şube müdürleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi: Lütfen bu sese kulak verin
Tekstil fabrikasında korkutan patlama! Belediyeden vatandaşlara "Evlerinizi terk edin" çağrısı