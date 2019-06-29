Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Zirvesi kapanış oturuma katıldı
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- Oturumdan detaylar Liderlerin birbirleriyle sohbeti Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan detaylar Japonya Başbakanı Şinzo Abe'nin konuşması Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın konuşması Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Japonya'nın Osaka kentinde devan eden G20 Zirvesi'nin...
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 10:30 Kaynak: AA
- Oturumdan detaylar
Liderlerin birbirleriyle sohbeti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan detaylar Japonya
Başbakanı Şinzo Abe'nin konuşması Suudi Arabistan
Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın konuşması Türkiye
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, Japonya'nın Osaka kentinde devan eden G20 Zirvesi'nin ikinci gününde başlıklı kapanış oturuma katıldı.
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