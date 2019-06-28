Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Zirvesi'nde düzenlenen kültürel programa katıldı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Zirvesi'nde düzenlenen kültürel programa katıldı

49 dakika önce

Japonya'da düzenlene G20 Zirvesi'ne katılmak üzere Osaka kentinde bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dünya liderleri ile birlikte zirve kapsamında düzenlenen Liderler Yemeği ve kültürel programa katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Zirvesi'nde düzenlenen kültürel programa katıldı, System.String[]
Japonya'da düzenlene G20 Zirvesi'ne katılmak üzere Osaka kentinde bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dünya liderleri ile birlikte zirve kapsamında düzenlenen Liderler Yemeği ve kültürel programa katıldı.

Japonya'da düzenlenen G20 Zirvesi'ne katılmak amacı Osaka kentinde bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan dünya liderleri ile birlikte zirve kapsamında düzenlenen Liderler Yemeği ve kültürel programa katıldı. Program sonrasında ise liderler hep birlikte fotoğraf çektirdi. - OSAKA
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 06:25 Kaynak: İHA
Japonya, Recep Tayyip Erdoğan, Politika
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