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Cumhurbaşkanı Erdoğan G20 zirvesi törenine katıldı - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan G20 zirvesi törenine katıldı

30.10.2021 12:53

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Roma'da G20 Liderler Zirvesi kapsamında liderlerin resmi karşılanma törenine katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tören alanında İtalya Başbakanı Mario Draghi karşıladı.

Roma, tarihi günlerden birini yaşıyor. Dünyanın önde gelen 20 büyük ekonomisinin liderleri ve uluslararası kuruluşların temsilcilerini bir araya getiren G20 Liderler Zirvesi başladı. G20 Dönem Başkanı İtalya'nın Nuvola Kongre Merkezi'nde düzenlediği zirvenin açılışı İtalya Başbakanı Mario Draghi'nin konuklarını karşılamasıyla yapıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da karşılama törenindeki yerini aldı.

KAMERALARA POZ VERDİLER

Roma'nın EUR bölgesindeki "La Nuvola" kongre merkezindeki tören alanına gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı alanda İtalya Başbakanı Mario Draghi karşıladı. El sıkışan iki lider daha sonra kameralara poz verdi. Zirve kapsamında resmi karşılama töreninde ve G20 aile fotoğrafında yer alacak olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Küresel Ekonomi ve Küresel Sağlık" ve "Daha İyi Toparlanma için KOBİ'lerin ve Kadınların Sahip Olduğu İşletmelerin Desteklenmesi" temalı oturumlar ile çalışma yemeğine katılacak.

İKİLİ GÖRÜŞMELER YAPILACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, liderlerle ikili görüşmeler yapacak, İtalya Başbakanı Mario Draghi'nin ev sahipliğinde düzenlenecek kültürel etkinliğe iştirak edecek ve İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella'nın heyet başkanları onuruna vereceği akşam yemeğine katılacak.Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da eşlik ediyor

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ÜST SEVİYEDE

Zirvede, salgın döneminde ekonomik toparlanma, aşılama kampanyası ve salgın döneminde sağlığa ilişkin öne çıkan gelişmeler ele alınacak. Zirve dolayısıyla başkent Roma'da geniş güvenlik önlemleri alındı. Zirvenin yapıldığı EUR semtinin önemli kısmı sivil trafiğe kapatıldı. Zirvede 5 bin 300 kadar emniyet mensubu görev yapıyor.

KALIN: BIDEN İLE GÖRÜŞME OLABİLİR

Diğer yandan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, merak edilen Erdoğan- Biden görüşmesine ilişkin yeni detayları paylaştı. Kalın, iki liderin Roma'da da görüşebileceklerini belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan daha evvel yaptığı açıklamada, "Biden ile Roma'da değil Kasım'da Glasgow'da bir görüşmemiz olacak" demişti. İki liderin görüşmesi, son dönemde yaşananlar nedeniyle çok önemli görülüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan G20 zirvesi törenine katıldı

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Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan G20 zirvesi törenine katıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan G20 zirvesi törenine katıldı - Son Dakika
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