Cumhurbaşkanı Erdoğan G20 Zirvesine video konferansla katıldı - Son Dakika

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Cumhurbaşkanı Erdoğan G20 Zirvesine video konferansla katıldı
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen G20 Liderler Olağanüstü Zirvesine katıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen G20 Liderler Olağanüstü Zirvesine katıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, video konferans yöntemiyle korona virüse ilişkin gelişmelerin ele alındığı G20 Liderler Olağanüstü Zirvesine katıldı. Toplantıya Huber Köşkü'nden katılan Erdoğan'a, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve G20 Türkiye Şerpası Hayrettin Demircan eşlik etti.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi: 26.03.2020 04:40 Kaynak: İHA
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