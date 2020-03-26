Cumhurbaşkanı Erdoğan G20 zirvesine video konferans ile katıldı - Son Dakika

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Cumhurbaşkanı Erdoğan G20 zirvesine video konferans ile katıldı
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan G20 zirvesine video konferans ile katıldı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan G20 Liderler Olağanüstü Zirvesi'ne video konferans ile katıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan G20 zirvesine video konferans ile katıldı
İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan G20 Liderler Olağanüstü Zirvesi'ne video konferans ile katıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, video konferans yöntemiyle korona virüse ilişkin G20 Liderler Olağanüstü Zirvesi'ne katıldı. Toplantıya Huber Köşkü'nden katılan Erdoğan'a, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve G20 Türkiye Şerpası Hayrettin Demircan eşlik etti.
Haber Yayın Tarihi: 26.03.2020 05:22 Kaynak: İHA
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