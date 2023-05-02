Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan saat 17.00'de Konya mitinginde yeni bir müjde daha verecek

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Bilecik'in Bozüyük ilçesinde kapalı pazaryerini gezdi. Bilecik milletvekili adaylarıyla birlikte pazarcı esnafını dolaşan Bakan Dönmez, partisine ve Cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan'a destek istedi. Pazaryeri ziyaretinin ardından İsmet İnönü Caddesi'ndeki AK Parti Bozüyük seçim irtibat ofisine geçen Bakan Dönmez, partililerle bir araya geldi.

BUGÜN BİR MÜJDE DAHA VERECEK

Enerji de dışa bağımlılığı azaltmak yaptıkları çalışmaları anlatan Bakan Dönmez, Gabar bölgesinde bulunan petrolle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Gabar bölgesinde son yılların en büyük keşiflerinden birini yaptıklarını ve bunun müjdesini bugün Konya'da miting düzenleyecek olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamayacağını ifade eden Bakan Dönmez, "Bedava doğalgaza ilişkin karar dün Resmi Gazete de çıktı. Bu ay gelecek faturalarınızda evet, tüketim değerini göreceksiniz, tüketim bedelini göreceksiniz. Ama son satırda ödenecek bedeli sıfır olarak göreceksiniz. Bu vatandaşımıza hizmetimizin bir göstergesi olarak algılanmasını arzu ediyoruz. Bugün inşallah Sayın Cumhurbaşkanımız bir müjde daha verecek. O da petrolle ilgili olacak. Konya mitinginde inşallah Sayın Cumhurbaşkanımız yine son yılların en büyük keşiflerinden birisinin müjdesini verecek" dedi.

"TÜRKİYE'DE ENERJİDE DIŞA BAĞIMLI"

Türkiye'nin enerjide dışa bağımlı olduğunu belirten Bakan Dönmez, "Daha önce terör nedeniyle giremediğimiz alanlarda artık karış karış petrol ve doğal gaz alıyoruz. Türkiye enerjide dışa bağımlı bir ülke. Kullandığımız enerjinin neredeyse yüzde 70'ini ithal ediyoruz. Sadece geçtiğimiz yıl başta petrol ve doğal gaz olmak üzere yaklaşık 95 milyar dolar bir fatura ödedik yurt dışına. Bunun yolu da aramaktan geçiyor. Biliyorsunuz bulanlar ancak arayanlar. Ama her arayan da bulamıyor. Şimdi ekibimiz artık bu işe odaklandı. Gece, gündüz demeden sahada karış karış. Hem karada hem de denizde aramalarını yoğunlaştırdı. Biz önümüzdeki aylarda ve yıllarda da inşallah hem Karadeniz'de hem de karada ilave keşifler yapacağımıza inanıyoruz?" şeklinde konuştu.

1 MİLYARLIK GES TESİSİ BUGÜN AÇILACAK

Konya'da bugün açılışı yapılacak olan güneş enerji santraline de değinen Bakan Dönmez, 1 milyar dolar yatırımlı tesisin Avrupa'nın en büyük güneş enerji santrali (GES) olduğunu söyledi. GES tesisindeki kullanılan başta güneş panellerinin olmak üzere birçok malzemenin Türkiye'de üretildiğine dikkat çeken Bakan Dönmez, şunları söyledi: "Bugün ayrıca hem Türkiye'nin hem de Avrupa'nın en büyük güneş santrallerinden bir tanesinin hizmete açılış törene katılacağız. Avrupa'nın en büyük güneş santralini Konya Karapınar'da açıyoruz. Bin megavatlık bir tesisten bahsediyoruz. Yaklaşık 1 milyar dolarlık bir yatırım. Ama buradaki tesisin bir özelliği de şu; orada kullanılan malzemelerin büyük bir kısmı, başta güneş paneli olmak üzere Türkiye'de üretiliyor. Geçmişte bu ekipmanları da biz ithal ediyorduk. Evet, rüzgar, güneş, su bizim kaynak itibariyle. Ama o kaynakları elektriğe dönüştürecek, ekipmanda dışa bağlıydı. Başka bir ifadeyle teknolojide dışa bağımlıydık. Şimdi artık güneş panellerini kendimiz üretiyoruz."