İSTANBUL-CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, GALATAPORT'TA İNCELEMELERDE BULUNDU - Son Dakika
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İSTANBUL-CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, GALATAPORT'TA İNCELEMELERDE BULUNDU

09.10.2022 14:19
İSTANBUL-CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, GALATAPORT'TA İNCELEMELERDE BULUNDU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Galataport'ta incelemelerde bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Galataport'ta incelemelerde bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Üsküdar Kısıklı'daki evinden 11.45 sıralarında çıkarak, İstanbul Galataport'a geldi. Burada incelemelerde bulunan Erdoğan, vatandaşlarla da sohbet etti.

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Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel İSTANBUL-CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, GALATAPORT'TA İNCELEMELERDE BULUNDU - Son Dakika

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