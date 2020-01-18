Cumhurbaşkanı erdoğan galataport'u ziyaret etti - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı erdoğan galataport'u ziyaret etti

6 saat önce

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Galataport Projesi'yle ilgili incelemelerde bulundu.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Galataport Projesi'yle ilgili incelemelerde bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, öğle saatlerinde Kısıklı'daki konutundan ayrılarak Beyoğlu'ndaki Galataport'a geldi. Doğuş Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ferit Şahenk tarafından karşılanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yapımı devam eden proje hakkında bilgi aldı. Ziyarette, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan da yer aldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2 buçuk saat süren ziyaretin ardından Gayrettepe- İstanbul Havalimanı Metro Projesi'nin ilk ray kaynak törenine katılmak üzere Arnavutköy İhsaniye'ye gitti.

Cumhurbaşkanı erdoğan galataport'u ziyaret etti

Recep Tayyip Erdoğan, Beyoğlu, Kısıklı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 03:13 Kaynak: DHA
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