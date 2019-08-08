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Cumhurbaşkanı Erdoğan Galatasaray'ı tebrik etti

43 dakika önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TFF Süper Kupa'nın sahibi olan Galatasaray Spor Kulübü'nü tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Galatasaray'ı tebrik etti, System.String[]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TFF Süper Kupa'nın sahibi olan Galatasaray Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Kulübü'nü tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "2019 TFF Süper Kupa'yı kazanan Galatasaray Kulübü ve tüm Galatasaraylıları tebrik ediyorum" dedi.

Erdoğan, öte yandan 16 Ağustos'ta başlayacak 2019-2020 Spor Toto Süper Lig Cemil Usta Sezonu'nda tüm takımlara başarılar dilediğini belirtti. - ANKARA
Türkiye Futbol Federasyonu, Galatasaray, Süper Kupa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 02:48 Kaynak: İHA
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