Cumhurbaşkanı Erdoğan Galatasaray'ı tebrik etti
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TFF Süper Kupa'nın sahibi olan Galatasaray Spor Kulübü'nü tebrik etti.
Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 02:48 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, TFF Süper Kupa
'nın sahibi olan Galatasaray Spor
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Kulübü'nü tebrik etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, resmi Twitter
hesabından yaptığı paylaşımda, "2019 TFF Süper Kupa'yı kazanan Galatasaray Kulübü ve tüm Galatasaraylıları tebrik ediyorum" dedi.
Erdoğan, öte yandan 16 Ağustos'ta başlayacak 2019-2020 Spor Toto Süper Lig Cemil Usta Sezonu'nda tüm takımlara başarılar dilediğini belirtti. - ANKARA
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