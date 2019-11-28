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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gambiya Büyükelçisini kabul etti
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gambiya Büyükelçisi Landing Kinteh'i kabul etti.
Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 03:51 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gambiya Büyükelçisi Landing Kinteh'i kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesindeki törende Gambiya Büyükelçisi Landing Kinteh, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu taktim etti. Büyükelçi Kinteh'in eşi ve bazı büyükelçilik çalışanlarını taktimi ve fotoğraf çekiminin ardından tören sona erdi. Büyükelçi Kinteh'in eşinin renkli geleneksel kıyafeti dikkat çekti. - ANKARA
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