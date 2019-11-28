Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gambiya Büyükelçisini kabul etti
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gambiya Büyükelçisini kabul etti

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gambiya Büyükelçisini kabul ettiANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gambiya Büyükelçisi Landing Kinteh'i kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gambiya Büyükelçisini kabul etti

ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gambiya Büyükelçisi Landing Kinteh'i kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesindeki törende Gambiya Büyükelçisi Landing Kinteh, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu takdim etti. Büyükelçi Kinteh'in eşi ve bazı büyükelçilik çalışanlarını taktimi ve fotoğraf çekiminin ardından tören sona erdi. Büyükelçi Kinteh'in eşinin renkli geleneksel kıyafeti ise dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gambiya Büyükelçisini kabul etti

Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Gambiya, Politika

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 04:03 Kaynak: İHA
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