Cumhurbaşkanı Erdoğan - Gambiya Cumhurbaşkanı Barrow ortak basın toplantısı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan - Gambiya Cumhurbaşkanı Barrow ortak basın toplantısı - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan - Gambiya Cumhurbaşkanı Barrow ortak basın toplantısı

15 dakika önce

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Gambiya Cumhurbaşkanı Adama Barrow ortak basın toplantısı düzenledi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Gambiya Cumhurbaşkanı Adama Barrow ortak basın toplantısı düzenledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan - Gambiya Cumhurbaşkanı Barrow ortak basın toplantısı

Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Türkiye, Gambiya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 08:34 Kaynak: AA
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