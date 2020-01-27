Cumhurbaşkanı Erdoğan - Gambiya Cumhurbaşkanı Barrow ortak basın toplantısı - Son Dakika

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Cumhurbaşkanı Erdoğan - Gambiya Cumhurbaşkanı Barrow ortak basın toplantısı
15 dakika önce
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Gambiya Cumhurbaşkanı Adama Barrow ortak basın toplantısı düzenledi. Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 08:34 Kaynak: AA
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