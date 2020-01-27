Cumhurbaşkanı Erdoğan Gambiya'da - Son Dakika
Son Dakika Dünya Cumhurbaşkanı Erdoğan Gambiya'da - Son Dakika Dünya

Cumhurbaşkanı Erdoğan Gambiya'da

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere Gambiya'ya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Gambiya'da, System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere Gambiya'ya geldi. Erdoğan, Gambiya Cumhurbaşkanı Adama Barrow tarafından resmi törenle karşılandı.

Baş başa görüşme gerçekleştirecek olan Erdoğan ve Barrow daha sonra heyetler arası görüşmeye katılacak, ardından da Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda ortak basın toplantısı düzenleyecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Barrow'un onuruna vereceği resmi yemeğe katılacak ve Gambiya'daki temaslarının ardından Senegal'in başkenti Dakar'a hareket edecek.


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Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 06:46 Kaynak: DHA
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