Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gambiya'da heyetler arası görüşme gerçekleştirdi - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın temaslarını tamamlamasının ardından Dakar 'a hareket etmesi bekleniyor. - BANJUL

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gambiya Cumhurbaşkanı Adama Barrow ile bir araya gelmesinin ardından heyetler arası görüşme gerçekleştirdi. Görüşmenin ardından Gambiya anlaşmaları imza töreni yapıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan , resmi temasları kapsamında geldiği Gambiya 'da heyetler arası görüşme gerçekleştirdi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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