Cumhurbaşkanı Erdoğan Gambiya'dan ayrıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan Gambiya'dan ayrıldı - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan Gambiya'dan ayrıldı

49 dakika önce

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gambiya'daki temaslarını tamamlayarak özel uçak "TUR" ile TSİ 00.25'te Senegal'e hareket etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Gambiya'dan ayrıldı, System.String[]

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gambiya'daki temaslarını tamamlayarak özel uçak "TUR" ile TSİ 00.25'te Senegal'e hareket etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Banjul Uluslararası Havalimanı'ndan Gambiya Cumhurbaşkanı Adama Barrow tarafından uğurlandı.

Uğurlamada, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Isatou Touray, Dışişleri Bakanı Mamadou Tangara, Genelkurmay Başkanı Masaneh Kinteh ve Türkiye'nin Banjul Büyükelçisi Tolga Bermek ile diğer ilgililer de yer aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, MİT Başkanı Hakan Fidan, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Senegal'e gitti.

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Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 12:36 Kaynak: AA
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