Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gambiya Devlet Başkanı Barrow ile başbaşa görüştü - Son Dakika
Son Dakika Dünya Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gambiya Devlet Başkanı Barrow ile başbaşa görüştü - Son Dakika Dünya

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gambiya Devlet Başkanı Barrow ile başbaşa görüştü

6 saat önce

Resmi temaslarda bulunmak üzere Gambiya'ya giden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gambiya Devlet Başkanı Adama Barrow ile başbaşa görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gambiya Devlet Başkanı Barrow ile başbaşa görüştü, System.String[]

Resmi temaslarda bulunmak üzere Gambiya'ya giden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gambiya Devlet Başkanı Adama Barrow ile başbaşa görüştü.


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Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 07:23 Kaynak: DHA
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