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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gambiya Devlet Başkanı Barrow ile başbaşa görüştü
6 saat önce
Resmi temaslarda bulunmak üzere Gambiya'ya giden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gambiya Devlet Başkanı Adama Barrow ile başbaşa görüştü. Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 07:23 Kaynak: DHA
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